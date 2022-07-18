На трассе М-11 в Тверской области водитель уснул за рулем и врезался в ограждение

В ДТП на М-11 пострадал мужчина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП произошло 16 июля на 289 км трассы М-11 "Нева" в Вышневолоцком ГО Тверской области.

62-летний водитель, управляя автомобилем "Митсубиси L200", при движении в сторону Москвы, уснул за рулем, наехал на ограждение и опрокинулся.

В результате ДТП водитель с травмами доставлен в медицинское учреждение.

По данным УГИБДД России по Тверской области, всего за выходные в регионе произошло 17 ДТП, один человек погиб, 24 получили травмы, в том числе семеро детей.