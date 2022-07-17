В Твери женщина, пытаясь устроиться на работу, перевела на счета мошенников 500 тысяч рублей

Розыск интернет-мошенников продолжается.

35-летняя тверичанка разместила интернет-объявление о поиске работы. Работу она так и не наша, а с ее счетов мошенники украли более 500 тысяч рублей. Подробности происшествия рассказали в региональном УМВД.

Вскоре после подачи заявления о работе женщине позвонил неизвестный и предложил «удаленку».

- Следуя инструкции злоумышленника, женщина установила на телефон неизвестное программное обеспечение, после чего с её счёта списались порядка 10 тысяч рублей. Женщина попыталась вернуть списанные деньги, но после неудачных попыток ей позвонила неизвестная и пояснила, что якобы операция по возврату денежных средств находится в обработке из-за неподтверждённой платежёспособности соискательницы, - рассказывают в полиции.

Для её подтверждения тверичанке было предложено оформить кредит и перевести его на указанные звонившей счета телефонных номеров, что тверичанка и сделала, поверив мошенникам.

В итоге женщина лишилась более 500 тысяч рублей. Розыск злоумышленников продолжается.