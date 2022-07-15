Осуженный из исправительного центра при ИК-1 в Твери и его избранница сыграли свадьбу

Молодые сочетались браком в День семьи, любви и верности Фото: УФСИН России по Тверской области

В День семьи, любви и верности осужденный из УФИЦ-1 при исправительной колонии №1 в Твери и его избранница сыграли свадьбу. С бракосочетанием молодых поздравили сотрудники УФИЦ.

Со своей будущей женой Сергей познакомился, когда уже находился в исправительном центре. В УФИЦ его перевели в порядке замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания из исправительной колонии строгого режима.

- Пока Сергей отбывает наказание и проживает в УФИЦ, покидать пределы исправительного центра ему можно только с разрешения администрации в свободное от работы время. В течение года молодые люди встречались, ходили в кино по выходным, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

Осужденный работает сборщиком дверей и металлоконструкций на одном из частных предприятий Твери. Работодатель характеризует его как ответственного и исполнительного работника. Недавно Сергей подал в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.