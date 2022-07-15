В Тверской области с опережением графика уложили асфальтобетон на дороге

В регионе продолжается ремонт дорог. Фото: ПТО

На дороге Старица – Степурино – Сидорово – граница Московской области с опережением графика завершена укладка асфальтобетона. Ремонт ведется по нацпроекту.

Эта автотрасса проходит по территории Старицкого района и относится к дорогам первого класса. Она соединяет между собой Тверскую и Московскую области.

- Подрядная организация ООО ТК «Руслан-1» ремонтирует два участка общей протяженностью 20,39 км, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства. - Работы ведутся с опережением графика. На объекте отфрезеровано существующее асфальтобетонное покрытие, устроены выравнивающий и верхний слои нового асфальтобетона. Подрядчику осталось укрепить обочины, установить знаки и нанести разметку.

На данный момент укладка асфальта также завершена на дорогах Рамешки – Максатиха; Вышний Волочек – Бежецк – Сонково (Сонковский район); «Золотое кольцо» – Щеколдино; Бежецк – Поречье; Сонково – Кой; Спирово – Козлово – Ососье; «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Черповец» – Спасское; Дмитрова Гора – Федоровское; Березники – Хмелевка.