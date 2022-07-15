Жителя Твери будут судить за сбыт поддельных пятитысячных купюр

Поддельные купюры житель Твери сбывал в магазинах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Тверской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении неоднократно судимого 28-летнего жителя Твери. Мужчину обвиняют в сбыте поддльных купюр (ч. 1 ст. 186 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый приобрел 10 поддельных пятитысячных банкнот и сбывал их в магазинах Твери и Тверской области. Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов, поддельные банкноты изъяты из незаконного оборота.

Уголовное дело рассмотрит Московский районный суд Твери.