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Происшествия15 июля 2022 7:32

Жителя Твери будут судить за сбыт поддельных пятитысячных купюр

Фальшивые деньги он сбывал в магазинах
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Поддельные купюры житель Твери сбывал в магазинах

Поддельные купюры житель Твери сбывал в магазинах

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Тверской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении неоднократно судимого 28-летнего жителя Твери. Мужчину обвиняют в сбыте поддльных купюр (ч. 1 ст. 186 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый приобрел 10 поддельных пятитысячных банкнот и сбывал их в магазинах Твери и Тверской области. Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов, поддельные банкноты изъяты из незаконного оборота.

Уголовное дело рассмотрит Московский районный суд Твери.