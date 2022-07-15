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Общество15 июля 2022 6:43

Фильмы под открытым небом покажут у ДК "Пролетарка" в Твери

На площадке также проходят концерты
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Во дворе ДК организован кинотеатр под открытым небом Фото: администрация Твери

Во дворе ДК организован кинотеатр под открытым небом Фото: администрация Твери

В Твери возле ДК "Пролетарка" организован показ фильмов под открытым небом. У входа организован большой уличный кинотеатр с надувным экраном и проектором.

Накануне на площадке состоялась концертная программа "За час до кино…", подготовленная творческой мастерской ДК к 60-летнему юбилею Виктора Цоя.

В память о легенде отечественного рока во дворе ДК "Пролетарка" звучали хиты группы "Кино" в исполнении тверских певцов. В концертной программе приняли участие солист группы "Синдикат" Владислав Виноградов и лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, солистка Дворца культуры "Пролетарка" Елена Николенко, выступил дуэт солистки ансамбля "Грезы" МБУ ДК "Химволокно" Екатерины Бобовской и артиста Тверского областного академического театра драмы Константина Василенко.

Вечер завершился просмотром фильма "Игла", одну из главных ролей в котором исполнил Виктор Цой. В планах организаторов показ фильмов и мультфильмов под открытым небом.