15-летняя девушка-подросток пропала в Твери

Организованы поиски пропавшей Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Сообщение о безвестном исчезновении 15-летней жительницы из Твери поступило в СУ СК РФ по Тверской области 22 июня.

Накануне девушка ушла из дома и не вернулась до настоящего времени. По данному факту Московским межрайонным следственным отделом г.Тверь организована доследственная проверка.

Следователь, криминалист и сотрудники полиции выезжали по месту жительства несовершеннолетней. Устанавливается круг общения девушки, организованы поиски с участием волонтеров.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.