Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 июня 2022 19:11

15-летняя девушка-подросток пропала в Твери

Организованы ее поиски
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Организованы поиски пропавшей

Организованы поиски пропавшей

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Сообщение о безвестном исчезновении 15-летней жительницы из Твери поступило в СУ СК РФ по Тверской области 22 июня.

Накануне девушка ушла из дома и не вернулась до настоящего времени. По данному факту Московским межрайонным следственным отделом г.Тверь организована доследственная проверка.

Следователь, криминалист и сотрудники полиции выезжали по месту жительства несовершеннолетней. Устанавливается круг общения девушки, организованы поиски с участием волонтеров.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.