С рассветом в День памяти и скорби у обелиска Победы в Твери зажглись 407 свечей

Акция «Свеча памяти» проходит в нашей стране уже 13 лет. Фото: Виктория ТУШКОВА

«Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение!» - акция «Свеча памяти» в Твери началась с трансляции исторической записи голоса Левитана, ровно 81 год назад объявившего о нападении фашистской Германии на Советский Союз. В такое же раннее утро в 1941 году началась самая страшная и кровопролитная война в истории нашей страны – Великая Отечественная.

407 лампадок было зажжено в это утро. Фото: Виктория ТУШКОВА

В День памяти и скорби, к 4 часам утра, у обелиска Победы собрались представители общественных организаций, воспитанники военно-патриотических объединений, волонтёры, студенты ВУЗов, курсанты и просто жители города Твери. Отдать дань уважения героям, сложившим жизни за Родину, пришли губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, руководители различных ведомств.

Отдать дань уважения героям пришли губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий Фото: Виктория ТУШКОВА

Ровно в четыре на обелиске зажёгся огонь, и площадь погрузилась в тишину – память павших почтили минутой молчания. После к подножию обелиска и вечному огню возложили цветы. «Волонтёры победы» раздали всем лампадки.

407 лампадок было зажжено в это утро. Цифра не символическая. Как рассказали «КП»-Тверь» волонтёры, именно такое количество потребовалось, чтобы выложить у подножия мемориала слово «ПАМЯТЬ».

Но об исторических цифрах тоже говорили. Ровно 81 год назад началась страшная война. Ровно 1418 дней и ночей она длилась. 27 миллионов наших соотечественников пали за мир...

Акция «Свеча памяти» состоялась в Твери. Фото: Виктория ТУШКОВА

Акция «Свеча памяти» проходит в нашей стране уже 13 лет. Присоединиться к акции и зажечь свечу сегодня может каждый – на сайте акции деньпамяти.рф. Нужно просто кликнуть на кнопку «зажечь свечу памяти» на главной странице сайта.

Память. Фото: Виктория ТУШКОВА

Памятные мероприятия в честь Дня памяти и скорби сегодня будут продолжаться в Твери и области весь день.

У Ржевского мемориала Советскому солдату программа, посвящённая этой трагической дате в истории нашего Отечества, тоже началась ночью. К подножию монумента возложили цветы, зажгли свечи, а после состоялся концерт.

В ржевском музее «Ставка Сталина» в полдень пройдёт урок мужества «Непобедимые из сорок первого». Воспитанникам пришкольных лагерей расскажут о герое ржевской земли, пограничнике, Герое Советского союза Александре Константинове.

В Твери в 11:00 к обелиску Победы будут возложены цветы. В муниципальных учреждениях культуры также пройдут уроки мужества, часы памяти и кинопоказы, посвящённые памяти героев, отдавших жизни за Родину.

Вечером на городской телебашне включат подсветку с изображениями вечного огня, георгиевской ленты и свечей. Там высветится надпись: «22 июня День памяти и скорби». Подсветка будет включена с 22:00 до 23:00.