Мария Токарь из Твери стала полуфиналисткой международного конкурса "Улыбка Рунета 2022"

Улыбка у девушки и правда очаровательная. Фото: www.smilerunet.ru

Тверичанка Мария Токарь стала первой полуфиналисткой первого международного онлайн конкурса «Улыбка Рунета 2022». Это конкурс, в котором принимают участие творческие и позитивные русскоязычные девушки и женщины с привлекательными улыбками из разных стран мира - так написано на сайте проекта.

Пожелаем Марии удачи! Фото:www.smilerunet.ru

Марии Токарь 31 год, она работает специалистом по товародвижению в коммерческой фирме. Улыбка у девушки и правда очаровательная. Но шанс побороться за победу есть и у других тверичанок - кастинг стартовал 17 июня и продлится до 17 июля.

По условиям конкурса, в нём могут принимать участие русскоязычные девушки и женщины в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся обладательницами прекрасных улыбок. Семейное положение и наличие детей не имеют значения.

Финал конкурса пройдёт в онлайн-формате в июле-августе 2022 года. В полуфинал войдут не более 25 участниц, а финалисток будет всего десять. Когда они пройдут финальное испытание, жюри выберет победительницу и призёров. Победительница получит возможность войти в состав жюри второго конкурса «Улыбка Рунета 2023», а также сможет попробовать себя как актриса в кинопроекте.