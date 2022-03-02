В автобусах Твери наблюдаются перебои с оплатой проезда Фото: ПТО

В Твери пассажиры синих автобусов "Транспорта Верхневолжья" жалуются на невозможность оплаты проезда электронным способом.

По словам пассажиров, с 1 марта, сбои наблюдаются в работе приложения "Волга" и терминалов в салонах автобусов.

- В автобусе №10 терминал у центральной двери не реагировал на банковскую карту, оплата не проходила. Проезд удалось оплатить в терминале у выхода рядом с водителем, - рассказала "КП"-Тверь" читательница.

Утром, 2 марта, в Твери тоже наблюдаются проблемы.

Читатели "ТИА" сообщают, что приложение не срабатывает и во Ржеве.

Задать все интересующие вопросы можно по номеру "горячей линии": 8-800-350-00-99.