В Твери на Масленицу разрешили торговать блинами, пирогами, шарами и сувенирами

На Масленицу у местных ДК организуют уличную торговлю Фото: администрация Твери

В Твери на Масленицу разрешили уличную торговлю. Проводы зимы состоятся 6 марта. Программа празднования еще не опубликована, но уже известно, что без традиционных праздничных угощений и развлечений жители и гости города не останутся.

Администрацией определены несколько точек продаж при проведении масленичных гуляний. Торговать разрешили блинами, пирогами, сладостями, вареной кукурузой, сладкой ватой, газировкой и горячими напитками - чаем и кофе.

Также на площадках отдыхающие смогут купить сувениры, игрушки и воздушные шары, нарисовать аквагрим.

Режим работы торговых площадок с 10:00 до 16:00.

Места торговли

Заволжский район

- площадь перед Досуговым центром "Истоки", Петербургское шоссе, дом № 95, строение 1;

- площадь перед ДК поселка Сахарово, улица Маршала Василевского, дом № 13;

- площадь перед ДК "Затверецкий", улица Академика Туполева, дом № 105.

Московский район

- площадь перед Досуговым центром "Мир", улица Можайского, дом № 63;

- площадь перед ДК поселка Элеватор, улица Центральная, дом № 12.

Информация по Пролетарскому и Центральному району не представлена.