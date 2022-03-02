В Твери на Масленицу разрешили торговать блинами, пирогами, шарами и сувенирами

На Масленицу у местных ДК организуют уличную торговлю Фото: администрация Твери
В Твери на Масленицу разрешили уличную торговлю. Проводы зимы состоятся 6 марта. Программа празднования еще не опубликована, но уже известно, что без традиционных праздничных угощений и развлечений жители и гости города не останутся.
Администрацией определены несколько точек продаж при проведении масленичных гуляний. Торговать разрешили блинами, пирогами, сладостями, вареной кукурузой, сладкой ватой, газировкой и горячими напитками - чаем и кофе.
Также на площадках отдыхающие смогут купить сувениры, игрушки и воздушные шары, нарисовать аквагрим.
Режим работы торговых площадок с 10:00 до 16:00.
- площадь перед Досуговым центром "Истоки", Петербургское шоссе, дом № 95, строение 1;
- площадь перед ДК поселка Сахарово, улица Маршала Василевского, дом № 13;
- площадь перед ДК "Затверецкий", улица Академика Туполева, дом № 105.
- площадь перед Досуговым центром "Мир", улица Можайского, дом № 63;
- площадь перед ДК поселка Элеватор, улица Центральная, дом № 12.
Информация по Пролетарскому и Центральному району не представлена.