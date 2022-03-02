В Твери на время ремонта в Заволжье изменятся три автобусных маршрута

В Твери меняются три автобусных маршрута Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери на время ремонта с 9:00 утра 2 марта до 17:00 вечера 3 марта будет ограничено движение транспорта по улице Зинаиды Коноплянниковой, на участке от улицы Мичурина до Обозного переулка.

На указанный период меняется схема движения автобусов №14, №205 и №228. Закрытый участок они будут объезжать по утвержденной схеме. Об этом сообщает "Транспорт Верхневолжья".

Задать вопросы можно по номеру горячей линии: 8-800-350-00-99. Пассажирам следует заранее планировать маршруты, а автомобилистам искать пути объезда.