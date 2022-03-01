В Тверской области снижается количество госпитализированных в ковидных госпиталях

В ковидных госпиталях снижается число занятых коек. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

1 марта губернатор Игорь Руденя провел заседание оперативного штаба. В ходе него обращено внимание на позитивные тенденции в эпидемиологической ситуации в регионе.

В частности приводятся следующие данные:

- за прошедшие две с половиной недели показатель ежесуточно выявляемых случаев заражения коронавирусом сократился почти в два раза,

- количество занятых коек в ковидных госпиталях за тот же период уменьшилось на 28%.

На заседании также отмечено, что нельзя снижать темпы прививочной кампании против коронавирусной инфекции. По данным на 1 марта в регионе прививку от коронавируса сделали более 670 тысяч жителей Верхневолжья, в том числе за прошедшие сутки - 884 человека.

Вакцинироваться и ревакцинироваться можно в стационарных кабинетах при больницах и поликлиниках как без записи, так и по ней. Записаться можно по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи прививку в Твери можно сделать в ТЦ «РИО», на площади Гагарина; в Торговом парке №1, на Октябрьском проспекте; в ТЦ «Рубин», на проспекте Калинина, и ТЦ «Вавилон», в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

В регионе также проводится вакцинация подростков в центральных районных больницах и в консультативно-диагностическом центре Детской областной клинической больницы в Твери. Вакцинация ведется строго по записи по единому номеру «122» и через сайт ДОКБ.

Действуют Центры амбулаторной помощи, в том числе три детских. За прошедшие две недели в ЦАПы обратилось свыше 20 тысяч человек.

В связи со снижением заболеваемости ЦАПы вновь переведены на режим работы с 8:00 до 20:00, круглосуточное дежурство отменено. Записаться на прием в ЦАПы можно по номеру «122».