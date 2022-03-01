Днем, 1 марта, в Твери эвакуировали посетителей торговых центров

В Твери эвакуировали ТЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем, 1 марта, в социальных сетях Твери появилась информация о массовой эвакуации торговых центров.

По словам очевидцев, вывели посетителей ТЦ "Олимп" на Тверском проспекте, "ТРЦ "Рио" на площади Гагарина, ТЦ "Дюна" в Заволжье.

Как позже сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, по данным на 18:45 вечера все проверочные мероприятия в торговых центрах завершены.

- Все проверено. Работа продолжается в штатном режиме, - сообщили в ведомстве.