Днем, 1 марта, в Твери эвакуировали посетителей торговых центров

В Твери эвакуировали ТЦ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Днем, 1 марта, в социальных сетях Твери появилась информация о массовой эвакуации торговых центров.
По словам очевидцев, вывели посетителей ТЦ "Олимп" на Тверском проспекте, "ТРЦ "Рио" на площади Гагарина, ТЦ "Дюна" в Заволжье.
Как позже сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, по данным на 18:45 вечера все проверочные мероприятия в торговых центрах завершены.
- Все проверено. Работа продолжается в штатном режиме, - сообщили в ведомстве.