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Происшествия1 марта 2022 16:16

Днем, 1 марта, в Твери эвакуировали посетителей торговых центров

Работали спецслужбы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери эвакуировали ТЦ

В Твери эвакуировали ТЦ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем, 1 марта, в социальных сетях Твери появилась информация о массовой эвакуации торговых центров.

По словам очевидцев, вывели посетителей ТЦ "Олимп" на Тверском проспекте, "ТРЦ "Рио" на площади Гагарина, ТЦ "Дюна" в Заволжье.

Как позже сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, по данным на 18:45 вечера все проверочные мероприятия в торговых центрах завершены.

- Все проверено. Работа продолжается в штатном режиме, - сообщили в ведомстве.