Учреждения культуры в районах Тверской области получат деньги на ремонт, закупку мебели и оборудования

Поддержку получат клубы, ДК, библиотеки и музыкальные школы. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Учреждения культуры в районах Тверской области в 2022 году получат средства из федеральной и областной казны на капремонт и закупку мебели и оборудования. Двнный вопрос обсуждался 1 марта на заседании регионального Правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

Федеральные средства направят на капремонт четырёх сельских учреждениях в рамках национального проекта «Культура». Деньги получат Земцовский ДК в Нелидовском городском округе, Станской ДК в Лихославльском муниципальном округе, Ново-Ямской и Станционный дома культуры в Старицком районе.

Региональная казна выделит деньги на проведение капитальных работ в домах культуры в ЗАТО Озёрный, Конаковском, Сонковском и Старицком районах, Вышневолоцком, Осташковском, Удомельском, Весьегонском, Лесном и Лихославльском округах.

Новое звуковое и видеопроекционное оборудование, одежду сцены, костюмы, кресла и другое оснащение приобретут для 15 клубов и ДК в 10 муниципалитетах.

Кроме того, поддержку окажут детским школам искусств в Ржеве, Торжке, Бологом, Зубцове, Вышнем Волочке, Фирово и Торопце. Там проведут необходимые ремонтные работы.

16 сельских учреждений в 11 муниципалитетах получат денежные поощрения в рамках господдержки лучших организаций культуры на селе. Эти средства они могут направить на ремонт, закупку мебели и оборудования. Также будут поощрены 12 лучших работников сельских учреждений культуры.

В 2022 году поддержку на пополнение книжных фондов получит 241 библиотека в 17 муниципальных образованиях. Всего предусмотрена закупка более 10,5 тыс. книг.