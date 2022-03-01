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Происшествия1 марта 2022 15:45

Мать двоих детей арестовали за убийство мужа в Тверской области

Женщине грозит тюремный срок
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина взята под стражу по решению суда Фото: архив "КП"

Женщина взята под стражу по решению суда Фото: архив "КП"

В Тверской области под стражей оказалась 32-летняя жительница Лихославльского района. Мера пресечения в отношении подозреваемой избрана Лихославльским районным судом 25 февраля.

Женщина подозревается в убийстве мужа. Преступление было совершено 24 февраля. Семейная пара вместе выпивала, когда произошла ссора. Жена взяла нож и ударила супруга в грудь. Мужчина умер.

- Подозреваемая официально трудоустроена, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, ранее не судима, - сообщили в пресс-службе суда.

Постановление вступило в законную силу. Расследование уголовного дела продолжается.