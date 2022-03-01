График доставки пенсий в Тверской области изменился из-за праздников

В Тверской области изменился график доставки пенсий Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области в связи с праздничными и выходными днями в марте 2022 года изменился график доставки пенсий. Он скорректирован с учетом режима работы отделений почтовой связи.

Получить пенсию в городских отделениях почтовой связи можно:

4 марта – за 4 марта и в отдельных отделениях почтовой связи за 5 марта;

5 марта – за 5,6 марта и в отдельных отделениях почтовой связи за 7 и 8 марта;

7 марта – за 7 и 8 марта.

В сельских отделениях почтовой связи, работающих в понедельник, среду и пятницу, пенсию будут выдавать 7 марта – за 7 и 8 марта.

В сельских отделениях почтовой связи, работающих во вторник, четверг и субботу, получить пенсию можно 3 марта – за 3, 4, 5 марта и 5 марта – за 6, 7, 8 и 9 марта.

Уточняйте график работы своих отделений.

Тем, кто получает пенсии в банках, деньги перечислят 11 и 21 марта.