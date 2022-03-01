Жителя Тверской области осудили за убийство на 7,5 лет

Мужчина получил 7,5 лет колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области суд вынес приговор в отношении мужчины 1957 года рождения. Он признан виновным в убийстве жителя Кашина.

Преступление было совершено 8 августа 2021 года. В доме в городе Кашин мужчины поругались, подсудимый взял нож и дважды ударил мужчину в грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.