Военной академии ВКО имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова в Твери исполнилось 65 лет

Академии ВКО в Твери исполняется 65 лет Фото: ПТО

1 марта в Твери исполнилось 65 лет со дня основания Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Коллектив и ветеранов вуза поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Академия по праву пользуется заслуженным авторитетом в армиях многих стран мира. Военные исследователи внесли важнейший вклад в создание не имеющего аналогов в мире надежного щита воздушно-космической обороны нашей страны. Выпускники нашей академии, специалисты высочайшей квалификации, достойно продолжают традиции отечественных Вооруженных Сил, заложенные ветеранами, - отметил глава региона.

Военная академия Воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова - одно из ведущих учреждений военного образования в России. В ней готовят командиров, научно-педагогические кадры и выполняют исследования по широкому спектру наук.

Обучение в академии проходит на уникальной учебно-материальной базе. Ее основой является единая система из более 40 учебных командных пунктов всех звеньев управления с возможностью моделирования практически любой обстановки.