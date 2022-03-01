За сутки мошенники обманули жителя Твери на 1,8 миллиона рублей

Жителя Твери обманули на 1,8 млн рублей Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Твери крупной суммы лишился 42-летний местный житель. Мужчина вступил в телефонный разговор с неизвестным человеком, который представился сотрудником службы безопасности банка и убедил мужчину в оформлении кредита.

Заявителю одобрили заявку на 1 713 000 рублей. Из этой суммы потерпевший, следуя указаниям мошенника, обналичил 279 000 рублей в банкомате и перевёл деньги на неизвестный счёт, затем по той же схеме отправил остальную сумму.

На следующий день потерпевший обналичил кредитку на 150 000 рублей и отправил деньги аферисту. После того, как звонивший перестал выходить на связь, обманутый заемщик обратился в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.