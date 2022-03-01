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Здоровье1 марта 2022 11:31

Роддом №2 Твери перестал работать как коронавирусный родильный дом

Всех желающих там начнут принимать 15 марта
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Роддом откроется для всех после дезинфекции.

Роддом откроется для всех после дезинфекции.

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

1 марта Роддом №2 Твери сообщил, что прекратил работать как родильный дом для женщин с коронавирусной инфекцией. Об этом медучреждение сообщило в своих соцсетях. С 15 марта, когда пройдут все обязательные мероприятия по дезинфекции, роддом начнёт принимать всех желающих.

Женщин с лёгким течением коронавируса будут направлять в областной роддом. Напомним, роддом №2 был переведён в статус ковидного и принимал только рожениц с лёгким течением коронавируса со 2 февраля 2022 года.