Роддом №2 Твери перестал работать как коронавирусный родильный дом

Роддом откроется для всех после дезинфекции. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

1 марта Роддом №2 Твери сообщил, что прекратил работать как родильный дом для женщин с коронавирусной инфекцией. Об этом медучреждение сообщило в своих соцсетях. С 15 марта, когда пройдут все обязательные мероприятия по дезинфекции, роддом начнёт принимать всех желающих.

Женщин с лёгким течением коронавируса будут направлять в областной роддом. Напомним, роддом №2 был переведён в статус ковидного и принимал только рожениц с лёгким течением коронавируса со 2 февраля 2022 года.