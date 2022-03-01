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Происшествия1 марта 2022 10:52

В Твери во время уличной разборки убили местного жителя

Подозреваемого задержали
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчину застрелили во время уличной разборки Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Мужчину застрелили во время уличной разборки Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло вечером, 26 февраля, вблизи домов на лице Брагина и Беляковского переулка в Твери. В ходе конфликта между группами лиц один из участников достал из автомобиля оружие и семь раз выстрелил в мужчину. С места происшествия злоумышленник сразу скрылся.

От огнестрельного сквозного пулевого ранения груди 32-летний потерпевший умер в машине скорой помощи. Личность погибшего установлена.

Полицейские установили других участников конфликта и обстоятельства происшествия, с места преступления изъяты следы и улики.

- Представителями регионального Следственного комитета России и сотрудниками областного УМВД России были приняты меры к розыску подозреваемого. Обвиняемый задержан, проводятся следственные действия, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Первым отделом по расследованию особо важных дел 29-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве по п.п. "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.