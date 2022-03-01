В Кимрах Тверской области пройдет IV областной фестиваль русского романса

В Тверской области отметят 120-летие со дня рождения оперного певца Сергея Лемешева Фото: администрация Твери

4 марта в Кимрах пройдет IV областной фестиваль русского романса "Продлись, очарование!". В 2022 году он посвящен 120-летию со дня рождения великого оперного певца, Народного артиста СССР, Лауреата Сталинской премии второй степени, уроженца Тверской земли Сергея Лемешева.

В фестивале примут участие любительские вокальные ансамбли и солисты из девяти муниципальных образований Тверской области: Тверь и Кимр, Калининского, Фировского, Бежецкого районов, Спировского, Селижаровского и Краснохолмского МО, Удомельского ГО.

На сцене ДК "40 лет Октября" будут исполнены произведения из репертуара Лемешева: "Вижу чудное приволье", романсы русских, советских композиторов Чайковского, Римского-Корсакого, Свиридова и произведения современных авторов.