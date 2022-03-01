В Тверской области выявлены сайты по продаже поддельных медсправок

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Оленинского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены сайты по продаже медсправок об отсутствии коронавирусной инфекции без прохождения медобследования и анализов.

В целях исключения доступа неопределенного круга лиц к указанным ресурсам прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением. Информация признана запрещенной на территории РФ.

Решение суда обращено к немедленному исполнению.

Прокуратура напоминает об уголовной ответственности за подделку официальных документов.