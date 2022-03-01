В Твери открывается персональная выставка живописи Татьяны Зарновой

На выставке будут представлены зарисовки с натуры, выполненные пастелью, углем, сепией, карандашом. Фото: ДК "Затверецкий"/Афиша

2 марта в Твери в фойе ДК "Затверецкий", ул. Туполева, 105, состоится открытие персональной выставки живописи художницы Татьяны Зарновой "Вдохновение".

Татьяна Зарнова родилась в Калинине в 1963 году, закончила школу В. Серова. Трудовую деятельность художником начала по распределению в ДК в поселке Рамешки, затем на стеклозаводе, на комбинате "Искож" в ТТУ, МП "Дизайн", библиотеке им А.Г. Герцена. С 2000 года работает во Дворце культуры "Затверецкий".

Татьяна Александровна участвует в выставочных проектах творческого объединения "Перекресток".

На выставке в ДК "Затверецкий" будут представлены работы в основном последнего времени, зарисовки с натуры, выполненные пастелью, углем, сепией, карандашом.

Гостей выставки ждет творческая программа. Вход свободный. Начало в 17:00.