В Тверской области от коронавируса вакцинировано 672 660 человек

В Тверской области продолжается вацинация населения Фото: ПТО

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. По данным на 1 марта, прививку сделали 672 660 человек. За сутки - 884.

В регионе действует 125 вакцинальных пунктов. 57 из них работают стационарно – в медицинских учреждениях и торговых центрах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте электронной регистратуры, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Также продолжается вакцинация подростков от 12 до 18 лет двухкомпонентной вакциной "Спутник М". Вакцинация несовершеннолетних проводится в консультативно-диагностическом центре Детской областной клинической больницы, по будням с 12:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 14:00. Строго по записи. Записаться можно по единому номеру 122.