За 12 месяцев бензин в Тверской области подорожал на 8,4%

Самая популярная марка бензина, АИ-95, подорожала на 8,1% Фото: Иван ВИСЛОВ

Об изменении цен автомобильное топливо отчитался Тверьстат. За 12 месяцев (с января 2021 года по январь 2022-го) в среднем бензин в Тверской области подорожал на 8,4%. Бензин марки АИ-98 дорожает быстрее всего (+11%), АИ-92 прибавил 8,3%, а АИ-95 вырос в цене на 8,1%.

Дизтопливо за тот же период подорожало на 9,5%, а газомоторное топливо - на на 24,2%.

Среди 18 регионов Центрального федерального округа по средним ценам на бензин Тверская область в январе занимала 12-е место (литр бензина у нас в среднем стоит 49,55 руб.). Максимальные цены в Москве – 52,33 рубля за литр, минимальные – в Рязанской области – 48,51.

По бензину марки АИ-92 и марки АИ-95 Тверская область занимала 9 и 13 места соответственно, марки АИ-98 – 4.

По ценам на дизельное топливо Тверская область в январе занимала 7 место (53,26 руб. за литр). Максимальные цены в Костромской области – 55,79 рублей за литр, минимальные – в Калужской области – 50,23 рублей.

По ценам на газовое моторное топливо Тверская область в январе занимала 3 место (31,02 руб. за литр). Максимальные цены в Смоленской области – 33,3 рубля за литр, минимальные – в Ивановской области – 25,26 рублей.