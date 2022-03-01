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Общество1 марта 2022 9:27

Игорь Руденя поздравил спасателей Тверской области

На это есть сразу две причины
Алексей АНДРЕЕВ
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Глава региона поздравил спасателей.

Глава региона поздравил спасателей.

Фото: ПТО

1 марта - Всемирный день гражданской обороны, а также День образования аварийно-спасательной службы Управления противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области. С профессиональными праздниками сотрудников и ветеранов ведомства поздравил губернатор Игорь Руденя.

-Спасатели Верхневолжья - это профессионалы высокого уровня, готовые в любой ситуации первыми прийти на помощь гражданам, оказавшимся в беде, - отметил Игорь Руденя.

Губернатор выразил уверенность, что накопленный опыт, мужество и безупречная выучка позволят тверским спасателям и впредь эффективно трудиться на благо Верхневолжья и всей России.