Игорь Руденя поздравил спасателей Тверской области

Глава региона поздравил спасателей. Фото: ПТО

1 марта - Всемирный день гражданской обороны, а также День образования аварийно-спасательной службы Управления противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области. С профессиональными праздниками сотрудников и ветеранов ведомства поздравил губернатор Игорь Руденя.

-Спасатели Верхневолжья - это профессионалы высокого уровня, готовые в любой ситуации первыми прийти на помощь гражданам, оказавшимся в беде, - отметил Игорь Руденя.

Губернатор выразил уверенность, что накопленный опыт, мужество и безупречная выучка позволят тверским спасателям и впредь эффективно трудиться на благо Верхневолжья и всей России.