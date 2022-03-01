В Кашине Тверской области у женщины угнали "Газель" за полтора миллиона рублей

Злоумышленника задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Кашине сотрудниками вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тверской области задержан 39-летний местный житель. Мужчину подозревают в угоне автомобиля стоимостью 1,5 млн рублей.

"Газель" была припаркована у одного из магазинов на Центральном рынке Кашина. Владелица оставила ключи в замке зажигания и пошла за покупками. В этот момент машину угнали.

Через несколько минут сотрудники вневедомственной охраны обнаружили машину на соседней улице, за рулем сидел пьяный мужчина, который не смог внятно объяснить, как оказался в машине.

Злоумышленника предали полицейским, ранее он привлекался к уголовной ответственности по части 1 статьи 264 УК РФ.

На фигуранта завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.