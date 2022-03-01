В Тверской области мужчина обокрал аппарат с мягкими игрушками

Похищенные игрушки мужчина раздал прохожим Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Кувшиновское отделение полиции обратилась администратор сети игровых аппаратов. Женщина сообщила, что в одном из супрмаркетов неизвестный взломал аппарат и украл мягкие игрушки. Ущерб составил более 8 000 рублей.

Полицейские опросили свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, обследовали прилегающую к магазину территорию.

Злоумышленника разыскали, им оказался 24-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что сначала пытался играть по правилам, но выиграть долго не удавалось. Тогда он повредил запорное устройство игрового аппарата, забрал игрушки и раздал случайным прохожим на улице.

По статье "Кража" на фигуранта завели уголовное дело.