Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 марта 2022 8:21

В Тверской области мужчина обокрал аппарат с мягкими игрушками

Похищенное он раздал прохожим на улице
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Похищенные игрушки мужчина раздал прохожим

Похищенные игрушки мужчина раздал прохожим

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Кувшиновское отделение полиции обратилась администратор сети игровых аппаратов. Женщина сообщила, что в одном из супрмаркетов неизвестный взломал аппарат и украл мягкие игрушки. Ущерб составил более 8 000 рублей.

Полицейские опросили свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, обследовали прилегающую к магазину территорию.

Злоумышленника разыскали, им оказался 24-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что сначала пытался играть по правилам, но выиграть долго не удавалось. Тогда он повредил запорное устройство игрового аппарата, забрал игрушки и раздал случайным прохожим на улице.

По статье "Кража" на фигуранта завели уголовное дело.