Работнику завода в Тверской области при увольнении не доплатили 45 000 рублей

Работнику не доплатили 45 000 рублей
Фото: Валерий РОМАНОВ
Бологовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки выявлены нарушения требований трудового законодательства в ОАО "Бологовский молочный завод". Установлено, что при увольнении одному из работников не доплатили 45 000 рублей.
Прокуратурой руководителю предприятия внесено представление. Нарушения устранены, задолженность погашена.
В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф 11 000 рублей.