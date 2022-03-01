Работнику завода в Тверской области при увольнении не доплатили 45 000 рублей

Работнику не доплатили 45 000 рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

Бологовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки выявлены нарушения требований трудового законодательства в ОАО "Бологовский молочный завод". Установлено, что при увольнении одному из работников не доплатили 45 000 рублей.

Прокуратурой руководителю предприятия внесено представление. Нарушения устранены, задолженность погашена.

В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф 11 000 рублей.