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Происшествия1 марта 2022 8:02

Пациент больницы обокрал беспомощного соседа по палате в Тверской области

Ущерб составил 215 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области осужден за кражу в больнице Фото: архив "КП"

Житель Тверской области осужден за кражу в больнице Фото: архив "КП"

34-летний житель поселка Редкино осужден за кражу в Тверской области. Находясь на лечении в медучреждении, злоумышленник воспользовался беспомощным положением своего соседа по палате и через приложение мобильного телефона перевел на свой счет 215 тыс. рублей.

С учетом обвинительного заключения прокуратуры суд признал подсудимого виновным в краже и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.