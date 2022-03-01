Пациент больницы обокрал беспомощного соседа по палате в Тверской области

Житель Тверской области осужден за кражу в больнице Фото: архив "КП"

34-летний житель поселка Редкино осужден за кражу в Тверской области. Находясь на лечении в медучреждении, злоумышленник воспользовался беспомощным положением своего соседа по палате и через приложение мобильного телефона перевел на свой счет 215 тыс. рублей.

С учетом обвинительного заключения прокуратуры суд признал подсудимого виновным в краже и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.