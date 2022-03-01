В Твери прошел фестиваль ГТО среди школьников

В Твери прошел фестиваль ГТО Фото: администрация Твери

В Твери состоялся фестиваль ГТО среди школьников. Участие в нем приняли 17 команд из 15 тверских школ. Спортивная программа состояла из двух частей. Участники выполняли упражнения комплекса ГТО (прыжки в длину, наклоны, стрельбу из электронного оружия, поднимание туловища из положения лежа на спине); упражнения на выносливость и силу (берпи, планка); упражнение на меткость (дартс); упражнение на ловкость (туртехника - преодоление дистанции через веревочные петли). Во второй дополнительной части программы команды состязались в перетягивании каната.

По итогам соревнований первое место заняла школа №19, на втором – школа №45, третье место – у школы №15. В перетягивании каната лучшей стала команда из школы №38, на втором месте школа №21, на третьем – школа №15.