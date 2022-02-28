В Торжке Тверской области ограничили проезд для большегрузов

В Торжке запретили ездить большегрузам тяжелее 12 тонн Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В Торжке Тверской области ограничивают проезд для большегрузов тяжелее 12 тонн. Об этом сообщает местная администрация.

Ограничения на проезд по дорогам общего пользования вводятся с 12 марта по 19 апреля. Проехать по дорогам не смогут фуры весом выше 12 тонн, с грузом или без него.

- Мера направлена на сохранение автодорог местного значения и повышения безопасности на дорогах в весенний период, - сообщают власти.

Для проезда перевозчикам потребуется оформить специальное разрешение.