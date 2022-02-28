Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 февраля 2022 19:22

В Торжке Тверской области ограничили проезд для большегрузов

Запрет вводится с 12 марта
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Торжке запретили ездить большегрузам тяжелее 12 тонн

В Торжке запретили ездить большегрузам тяжелее 12 тонн

Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В Торжке Тверской области ограничивают проезд для большегрузов тяжелее 12 тонн. Об этом сообщает местная администрация.

Ограничения на проезд по дорогам общего пользования вводятся с 12 марта по 19 апреля. Проехать по дорогам не смогут фуры весом выше 12 тонн, с грузом или без него.

- Мера направлена на сохранение автодорог местного значения и повышения безопасности на дорогах в весенний период, - сообщают власти.

Для проезда перевозчикам потребуется оформить специальное разрешение.