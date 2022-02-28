Тверская область признана территорией культурно-познавательного туризма

В маршруты Тверской области вошли более 40 музеев и локаций Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тверская область стала победителем всероссийской премии Russian Travel Awards в номинации «Территория культурно-познавательного туризма». В финале приняли участие 32 региона России.

Премия проводится при поддержке Федерального агентства по туризму. Проекты участники защищали в Санкт-Петербурге. Отбор проходил в 15 номинациях.

- Тверская область представила более 170 музеев и культурно-выставочных центров и кейсы по вовлечению объектов показа в конкретные туристические маршруты, а также их кросс-продвижению, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Регион представил два туристских брендовых маршрута «Государева дорога» и «В Тверскую область по велению души». В маршруты входит более 40 музеев и локаций.

Тверская область была отмечена членами жюри как регион, имеющий уникальный опыт в индустрии гостеприимства.

Лауреаты в официальных номинациях премии Russian Travel Awards получат возможность участия и публикаций у партнеров: Российского союза туриндустрии, профессиональной премии в области делового туризма и MICE, всероссийском конкурсе «Топ-1000 культурных и туристических брендов России», рейтинге событийного потенциала регионов РФ.