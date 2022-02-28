В Твери начали ремонтировать ямы на дорогах

В Твери ведется ямочный ремонт дорог Фото: администрация Твери

В Твери МУП "ЖЭК" начало работы по ямочному ремонту дорог. Дефекты устраняют при помощи литого асфальтобетона.

За зиму было отремонтировано порядка 1000 км в наиболее напряжённых участках улично-дорожной сети.

- Литой асфальтобетон можно без потери качества применять практически при любых погодных условиях. Такой метод используется как временная мера, - уточнили в администрации Твери.

Как только установятся благоприятные погодные условия, ремонт начнется "большими картами" горячим асфальтобетоном.

В ночь на 1 марта МУП "ЖЭК" будет устранять повреждения асфальта в Центральном районе и микрорайоне "Южный".