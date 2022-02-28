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Общество28 февраля 2022 18:21

Традиционная выставка-продажа рассады откроетсяв Твери 16 апреля

Торговые ряды развернутся на набережной Афанасия Никитина
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери будет работать выставка-продажа рассады

В Твери будет работать выставка-продажа рассады

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В 2022 году в Твери вновь будет работать традиционная уличная выставка-продажа рассады и посадочного материала.

Торговые места будут предоставлены для участников выставки администрацией Твери.

Продажа начнется с 16 апреля и продлится весь сезон - до 1 октября 2022 года. Приобрести рассаду цветов и овощей, саженцы плодово-ягодных и декоративных растений можно будет напротив домов №24 и №22 на набережной Афанасия Никитина.

Открыт прием заявок для участников. Количество мест ограничено.