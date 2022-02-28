Традиционная выставка-продажа рассады откроетсяв Твери 16 апреля

В Твери будет работать выставка-продажа рассады
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
В 2022 году в Твери вновь будет работать традиционная уличная выставка-продажа рассады и посадочного материала.
Торговые места будут предоставлены для участников выставки администрацией Твери.
Продажа начнется с 16 апреля и продлится весь сезон - до 1 октября 2022 года. Приобрести рассаду цветов и овощей, саженцы плодово-ягодных и декоративных растений можно будет напротив домов №24 и №22 на набережной Афанасия Никитина.
Открыт прием заявок для участников. Количество мест ограничено.