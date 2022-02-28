Дистанционные мошенники обманули двух жителей Твери

Мошенники пытались обмануть двух жителей Твери Фото: Валерий РОМАНОВ

За минувшие выходные полицейские зарегистрировали два факта дистанционных мошенничеств.

Злоумышленники пытались обмануть 61-летнего жителя Заволжского района. Мужчине сообщили об оформлении кредита на его имя. Заявитель попытался взять кредит самостоятельно, но в заявке на 800 000 рублей банк ему отказал.

Жительница Московского района стала жертвой мошенников на сайте объявлений. Покупая стройматериалы, она перевела 140 000 рублей через мобильное приложение банка на неизвестный счет. После списания денег лжепродавец перестал выходить на связь.

По статье "Мошенничество" возбуждены уголовные дела.