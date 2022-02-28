Фрукты в магазинах Твери оказались заражены щитовкой

Россельхознадзор проверил фрукты в Тверской области
Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
Специалисты отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям отобрали для исследований образцы фруктов в сетевых магазинах Твери.
В Тверскую межобластную ветлабораторию поступили образцы лимонов, мандаринов, апельсинов и помело из Марокко, Мьянма, Пакистана, Турции, а также свежие киви из Ирана.
- В ходе исследований в представленных образцах цитрусовых была обнаружена красная померанцевая щитовка, а в пробе киви - тутовая щитовка, - сообщили в ведомстве.
Полученные результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия необходимых мер.