Фрукты в магазинах Твери оказались заражены щитовкой

Россельхознадзор проверил фрукты в Тверской области Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Специалисты отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям отобрали для исследований образцы фруктов в сетевых магазинах Твери.

В Тверскую межобластную ветлабораторию поступили образцы лимонов, мандаринов, апельсинов и помело из Марокко, Мьянма, Пакистана, Турции, а также свежие киви из Ирана.

- В ходе исследований в представленных образцах цитрусовых была обнаружена красная померанцевая щитовка, а в пробе киви - тутовая щитовка, - сообщили в ведомстве.

Полученные результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия необходимых мер.