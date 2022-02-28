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Общество28 февраля 2022 18:14

Фрукты в магазинах Твери оказались заражены щитовкой

Проверку провел Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Россельхознадзор проверил фрукты в Тверской области

Россельхознадзор проверил фрукты в Тверской области

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Специалисты отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям отобрали для исследований образцы фруктов в сетевых магазинах Твери.

В Тверскую межобластную ветлабораторию поступили образцы лимонов, мандаринов, апельсинов и помело из Марокко, Мьянма, Пакистана, Турции, а также свежие киви из Ирана.

- В ходе исследований в представленных образцах цитрусовых была обнаружена красная померанцевая щитовка, а в пробе киви - тутовая щитовка, - сообщили в ведомстве.

Полученные результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия необходимых мер.