В Торжке Тверской области будут снимать фильм и перекроют движение транспорта

В Торжке ограничат движение транспорта Фото: Алина НИЗАМОВА

В Торжке Тверской области начинаются съемки фильма «За нас с вами». В связи с работой съемочной группы с 4 по 9 марта будет перекрыто движение и парковка транспорта на отдельных участках. Соответствующее постановление опубликовала местная администрация.

4 марта

- с 6:00 утра до 10:30 по пл. Ананьина с выездами с улиц Володарского, Белинского, Подольная;

- с 10:30 утра до 18:00 вечера по ул. Кирова (от пл. 9 Января до 2-го переулка Кирова).

5 марта

- с 6:00 утра по 18:30 вечера по ул. Луначарского (от пл. Ананьина до дома № 25 по ул. Луначарского) с выездами по 2-му и 3-му переулкам Кирова, улице Радищева, пл. 9 Января.

6 марта

- с 9:00 утра до 18:30 вечера на пл. Ананьина (от дома №2 по ул. Луначарского до дома №6 по пл. Ананьина).

С 15:00 часов 8 марта до 6:00 утра 9 марта

- по ул. Луначарского (от пл. Ананьина до дома № 25 по ул. Луначарского) с выездами по 2-му и 3-му переулкам Кирова, улице Радищева, пл. 9 Января.

Также, в связи с проведением в Торжке городского праздника «Блинная масленица и весенняя всякая всячина» 6 марта , с 8:00 утра до 15:00 будет ограничено движение и парковка на площади 9 Января, площади Ананьина, Торговых рядах, Новгородской набережной (участок от д.№ 1А до площади 9 Января), ул. Кирова, ул. Луначарского (от дома № 2 до выезда с улицы в сторону площади 9 Января), прилегающие выезды.

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