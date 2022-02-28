Пострадавшая в ДТП на улице Макарова в Твери молодая девушка скончалась в больнице

В ДТП погибла молодая девушка Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла 27 февраля у дома №101 по улице Макарова в Твери. 23-летний водитель на автомобиле "Дайхатцу" выехал на полосу встречного движения и врезался в "Газель" - грузоперевозчик, под управлением 37-летнего мужчины.

В лобовом столкновении пострадала 19-летняя пассажирка иномарки. С множественными переломами ее доставили в больницу скорой медицинской помощи.

Как стало известно "КП"-Тверь", 28 февраля пострадавшая скончалась.