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Происшествия28 февраля 2022 17:59

В Твери двух мужчин задержали за кражи в магазинах

В происшествиях разбирается полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленников задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Злоумышленников задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Твери сотрудники Росгвардии задержали магазиных воров. Один из злоумышленников, 34-летний местный житель, попался в магазине на улице Зинаиды Коноплянниковой при попытке кражи товара с витрины. Второй, 59-летний мужчина, в одном из гипермаркетов взял с открытой витрины кабель для зарядки телефона, положил его к карман и попытался пройти мимо кассы без оплаты. Фигуранты доставлены в полицию для разбирательства. Всего сотрудники Управления Росгвардии по Тверской области в период с 21 по 27 февраля 318 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналу "тревога".