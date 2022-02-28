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Общество28 февраля 2022 17:56

В Тверской области исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Петровича Зайцева

Мероприятия пройдут 3 марта
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Петровича Зайцева исполняется 100 лет

Со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Петровича Зайцева исполняется 100 лет

Фото: ПТО

1 марта исполнится 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца Верхневолжья Ивана Зайцева.

Малая родина Ивана Петровича - Зубцовский район, там, в день освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков 3 марта, пройдут основные памятные мероприятия.

Иван Зайцев родом из деревни Ново-Александровка Калининской области. В 1941 году, еще до начала Великой Отечественной войны, призван в армию. Ушел на фронт в феврале 1942 года. Участвовал в битве за Сталинград и был награжден медалью «За оборону Сталинграда». С 1 ноября по 25 ноября 1942 года воевал на Сталинградском фронте, получил ранение. С 1943 года находился в обороне на Центральном фронте.

В 1943 году при форсировании Днепра Иван Зайцев был командиром пулеметной роты 685 стрелкового полка 193 Краснознаменной стрелковой дивизии. За успешное форсирование, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки, проявленные отвагу и мужество Ивану Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза, вручен орден Ленина и медаль «Золотая звезда».

После войны жил и работал в Царицыно. Ушел из жизни 9 марта 1963 года, похоронен в Москве.