В Тверской области исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Петровича Зайцева

Со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Петровича Зайцева исполняется 100 лет Фото: ПТО

1 марта исполнится 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца Верхневолжья Ивана Зайцева.

Малая родина Ивана Петровича - Зубцовский район, там, в день освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков 3 марта, пройдут основные памятные мероприятия.

Иван Зайцев родом из деревни Ново-Александровка Калининской области. В 1941 году, еще до начала Великой Отечественной войны, призван в армию. Ушел на фронт в феврале 1942 года. Участвовал в битве за Сталинград и был награжден медалью «За оборону Сталинграда». С 1 ноября по 25 ноября 1942 года воевал на Сталинградском фронте, получил ранение. С 1943 года находился в обороне на Центральном фронте.

В 1943 году при форсировании Днепра Иван Зайцев был командиром пулеметной роты 685 стрелкового полка 193 Краснознаменной стрелковой дивизии. За успешное форсирование, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки, проявленные отвагу и мужество Ивану Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза, вручен орден Ленина и медаль «Золотая звезда».

После войны жил и работал в Царицыно. Ушел из жизни 9 марта 1963 года, похоронен в Москве.