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Общество28 февраля 2022 17:53

Уроженец Кыргызстана ездил в Твери по поддельному водительскому удостоверению

Его остановила Госавтоинспекция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Нарушителя остановила Госавтоинспекция Фото: УГИБДД России по Тверской области

Нарушителя остановила Госавтоинспекция Фото: УГИБДД России по Тверской области

Днем, 27 февраля, сотрудниками патрульной службы на улице Паши Савельевой был остановлен автомобиль "Хендай Солярис". За рулем иномарки находился 21-летний молодой человек, уроженец Республики Кыргызстан. Его остановили за непристегнутый ремень безопасности.

При составлении протокола выяснилось, что молодой человек проживает в Москве. Инспекторы ДПС усомнились в подлинности его водительского удостоверения и проверили его по базе данных.

Оказалось, что гражданин никогда не имел водительского удостоверения. Проверку по данному факту проводит Заволжский отдел полиции, куда был доставлен нарушитель.