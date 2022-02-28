Уроженец Кыргызстана ездил в Твери по поддельному водительскому удостоверению

Нарушителя остановила Госавтоинспекция Фото: УГИБДД России по Тверской области

Днем, 27 февраля, сотрудниками патрульной службы на улице Паши Савельевой был остановлен автомобиль "Хендай Солярис". За рулем иномарки находился 21-летний молодой человек, уроженец Республики Кыргызстан. Его остановили за непристегнутый ремень безопасности.

При составлении протокола выяснилось, что молодой человек проживает в Москве. Инспекторы ДПС усомнились в подлинности его водительского удостоверения и проверили его по базе данных.

Оказалось, что гражданин никогда не имел водительского удостоверения. Проверку по данному факту проводит Заволжский отдел полиции, куда был доставлен нарушитель.