В Твери на улице Склизкова перевернулась машина

Авария произошла утром 28 февраля. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Эвелина Цветкова

ДТП произошло утром 28 февраля. На улице Склизкова, у дома №31 перевернулась и встала на крышу машина. На месте аварии работали сотрудники МЧС. По имеющейся у "КП"-Тверь" информации, никто не пострадал (данные уточняются). Поставить авто на колёса помогали очевидцы ДТП.

- Причиной мог стать сугроб, в этом месте он выступает на дорогу словно айсберг. Ехать там нужно очень осторожно, - сообщили "КП"-Тверь" жители ближайших домов.