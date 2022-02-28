Жители двух районов Твери и деревни Николо-Малица 1 марта останутся без света

Публикуем график отключений. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Во вторник, 1 марта, отключения электроэнергии запланированы на некоторых улицах в Заволжском районе (Затверечье) и Пролетарском районе Твери, а также на одной из улиц Николо-Малицы.

В Пролетарском районе света не будет:

С 9:00 до 16:00 по адресам: Ул. Маршала Конева, д. 25-41; ул. Кузнецкая, д.2.

С 9:00 до 15:00 по адресам: 5-я ул. Красной Слободы, д. 29; 4-я ул. Красной Слободы, д. 30-38а, 25, 25а; 2-я ул. Красной Слободы, д. 28-44б; ул. Виноградова, д. 24,21/11-37,11/21.

В Заволжском районе света не будет:

С 13:30 до 16:00 по адресам: ул. Академика Туполева, д. 78-110, 107, 109, 111, 113, 112/24, 116 к1, 116 к2, 116 к3, 122, 124б; ул. Серова, д. 12, 3-11, 14/17-16, 30/24; ул. 2-я Серова, д. 1/22-31, 6, 8, 10, 12, 33, 35, 37; ул. 2-я Силикатная, д. 15-23, 22/1-24; ул. 1-я Силикатная, д. 22/11-24; ул. Осипенко, д. 21/11; ул. 2-я Осипенко, д. 2-30; ул. 2-я Лазо, д. 1-29.

В Николо-Малице света не будет с 9:30 до 12:00 по адресам: ул. Молодёжная, д.1, 1а.