На базе в Тверской области с четырех большегрузов украли аккумуляторы

Подозреваемый в краже задержан Фото: архив "КП"

В полицию обратился директор производственной базы в Удомле и сообщил, что ночью с четырёх большегрузов "МАЗ", припаркованных на территории организации, были похищены аккумуляторы.

Полицейские опросили руководство и работников фирмы, осмотрели территорию, проверили возможных подозреваемых. В поле зрения оперативников попал 35-летний неработающий житель деревни Мишнево Удомельского ГО.

Выяснилось, что подозреваемый проник на территорию неохраняемой базы и за несколько раз вынес похищенное.

В полиции мужчина сознался в содеянном. Украденное он продал, а деньги потратил. По статье "Кража" на фигуранта завели уголовное дело.