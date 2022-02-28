В Тверской области подвели итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Школьникам на региональном этапе было предложено проверить свои знания по 21 предмету. Фото: архив "КП"

В Верхневолжье в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников поучаствовали более 500 учеников 9-11 классов. Им было предложено проверить свои знания по 21 предмету.

Также в рамках регионального этапа состоялись математическая олимпиада имени Л. Эйлера для восьмиклассников и олимпиада по физике имени Дж. Кл. Максвелла для учащихся 7-8 классов.

Испытания проходили на базе Тверского областного института усовершенствования учителей, на площадках ТГМУ (олимпиады по химии) и детского технопарка «Кванториум» в Твери (олимпиады по информатике).

По итогам регионального этапа 24 школьника стали победителями, а 99 человек призерами Олимпиад. Наибольшее количество победителей обучается в гимназиях № 12 и № 6 Твери.

Школьники, набравшие наибольшее количество баллов среди победителей и призеров, примут участие в заключительном этапе Олимпиады, который начнется 18 марта.

Итоги испытаний по каждому учебному предмету опубликованы на сайте Тверского областного института усовершенствования учителей.