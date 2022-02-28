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Экономика28 февраля 2022 16:36

В Тверской области в 2021 году выросла урожайность картофеля и овощей

Тверьстат подвёл итоги уборки урожая за прошедший год
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Картофеля за прошлый сельскохозяйственный сезон в регионе собрали 219 тысяч тонн.

Картофеля за прошлый сельскохозяйственный сезон в регионе собрали 219 тысяч тонн.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Тверской области в 2021 году основная часть зерна была произведена в сельхозорганизациях (на них пришёлся 91% сбора), а овощей – в хозяйствах населения (81%). 40% урожая н картофеля было получено в сельхозорганизациях, 35% – в хозяйствах населения и 25% – в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.

Статистику сбора урожая за прошлый год подвёл Тверьстат. Всего зерна за прошлый сельскохозяйственный сезон было собрано 102,2 тысячи тонн, картофеля - 219 тысяч тонн, овощей - 50,5 тысячи тонн. Урожайность зерновых и зернобобовых культур по сравнению с 2020 годом не изменилась, картофеля – выросла на 20,2 центнера с гектара, овощей – на 20,9 центнера с гектара.