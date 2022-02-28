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Общество28 февраля 2022 16:39

В Тверской области за выходные выявлено 56 пьяных водителей

14 нарушителей - в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжаются проверки водителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области продолжаются проверки водителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области в ходе профилактического рейда "Контроль трезвости", с 25 по 27 февраля, госавтоинспекторами остановлено 56 водителей с признаками опьянения, 14 из них передвигались на транспортных средствах в Твери.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, - сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.

Госавтоинспекция призывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефонам полиции: 02, 102 или 112.