В Тверской области за выходные выявлено 56 пьяных водителей

В Тверской области продолжаются проверки водителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области в ходе профилактического рейда "Контроль трезвости", с 25 по 27 февраля, госавтоинспекторами остановлено 56 водителей с признаками опьянения, 14 из них передвигались на транспортных средствах в Твери.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, - сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.

Госавтоинспекция призывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефонам полиции: 02, 102 или 112.